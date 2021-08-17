Четверг, 23 сентября 2021 18 +
Четверг, 23 сентября 2021 18 +
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Мамба (Mamba.ru) сайт знакомств. Обзор, описание, отзывы и регистрация.

mamba мамба сайт знакомств

Рейтинг сайта знакомств Mamba
  • Удобство пользования
  • Безопасность сайта
  • Работа службы поддержки
  • Надежность сайта
  • Функциональность
  • Количество пользователей
  • Отсутствие ботов и мошенников
4.9

Описание и особенности сайта знакомств Мамба

Mamba — один из  самых популярных русскоязычных сайтов знакомств. Количество пользователей насчитывает более 40 миллионов русскоязычных пользователей. Стоит сразу отметить, что большое внимание администрация и служба поддержки Мамбы уделяет безопасности, верификации и подтверждения анкет, поэтому количество «фейковых» анкет сведено к минимуму. На данном сервисе бесплатных знакомств можно найти друзей, познакомиться для серьезных отношений и создания семьи, путешествий, встреч и свиданий или просто пообщаться. Здесь знакомятся парни и девушки, мужчины и женщины всех возрастов. Сайт знакомств начал свою работу один из первых в далеком 2002 году, поэтому количество пользователей — просто огромное, здесь много анкет России, Украины и других стран СНГ, а также из других стран ближнего и дальнего зарубежья.

Регистрация на Мамбе абсолютно бесплатная! Все анкеты вновь зарегистрированных пользователей проверяются и подтверждаются в ручном режиме. Большой популярностью пользуются функции сайта: поиск по местоположению, объявления, трансляции, дневники, поиск друзей, энциклопедия знакомств и многие другие. В настоящее время функционирует сайт, мобильная версия сайта, а также приложения для Android и iOS.

Отметим основные плюсы и особенности сайта Mamba:

  • Бесплатный сайт
  • Огромная база пользователей
  • Все анкеты пользователей проверены и верифицированы
  • Отличная служба поддержки
  • Простой и понятный интерфейс
  • Сайт на русском языке
  • Простая и бесплатная регистрация
  • Сайт надёжный, проверенный и безопасный
  • Наличие приложений для Android и iOS
  • Геопоиск, поиск по местоположению

Главная страница и страница регистрации сайта Mamba.ru

 

мамба сайт знакомств

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