Мамба (Mamba.ru) сайт знакомств. Обзор, описание, отзывы и регистрация.

Рейтинг сайта знакомств Mamba Удобство пользования

Безопасность сайта

Работа службы поддержки

Надежность сайта

Функциональность

Количество пользователей

Отсутствие ботов и мошенников 4.9

Описание и особенности сайта знакомств Мамба

Mamba — один из самых популярных русскоязычных сайтов знакомств. Количество пользователей насчитывает более 40 миллионов русскоязычных пользователей. Стоит сразу отметить, что большое внимание администрация и служба поддержки Мамбы уделяет безопасности, верификации и подтверждения анкет, поэтому количество «фейковых» анкет сведено к минимуму. На данном сервисе бесплатных знакомств можно найти друзей, познакомиться для серьезных отношений и создания семьи, путешествий, встреч и свиданий или просто пообщаться. Здесь знакомятся парни и девушки, мужчины и женщины всех возрастов. Сайт знакомств начал свою работу один из первых в далеком 2002 году, поэтому количество пользователей — просто огромное, здесь много анкет России, Украины и других стран СНГ, а также из других стран ближнего и дальнего зарубежья.

Регистрация на Мамбе абсолютно бесплатная! Все анкеты вновь зарегистрированных пользователей проверяются и подтверждаются в ручном режиме. Большой популярностью пользуются функции сайта: поиск по местоположению, объявления, трансляции, дневники, поиск друзей, энциклопедия знакомств и многие другие. В настоящее время функционирует сайт, мобильная версия сайта, а также приложения для Android и iOS.

Отметим основные плюсы и особенности сайта Mamba:

Бесплатный сайт

Огромная база пользователей

Все анкеты пользователей проверены и верифицированы

Отличная служба поддержки

Простой и понятный интерфейс

Сайт на русском языке

Простая и бесплатная регистрация

Сайт надёжный, проверенный и безопасный

Наличие приложений для Android и iOS

Геопоиск, поиск по местоположению